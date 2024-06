Maria Alice descobre nome verdadeiro do avô Leonardo e vídeo viraliza - Foto: Reprodução

Maria Alice descobre nome verdadeiro do avô Leonardo e vídeo viralizaFoto: Reprodução

Publicado 26/06/2024 09:02

Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, protagonizou um momento hilário na casa da família. Com apenas 3 aninhos, a pequena surpreendeu a todos ao descobrir o verdadeiro nome de seu avô, o cantor Leonardo. Acostumada a chamá-lo de "vovô Leo", a reação espontânea da menina ao saber que seu nome real é Emival arrancou gargalhadas de todos.



O momento foi registrado em um vídeo publicado por Virginia nas redes sociais. Na gravação, Poliana Rocha, esposa do cantor, é quem revela o segredo. "Qual o nome do vovô Leo?", perguntou Maria Alice, curiosa. "O nome do vovô Leo é Emival", respondeu Poliana. Sem perder tempo, a pequena replicou: "Emival? O nome do vovô é carnaval", causando uma onda de risadas entre os familiares.



Maria Alice continuou tentando pronunciar o nome verdadeiro do avô, transformando o momento em uma sequência de risadas. "Emival, Leonardo, carnaval", brincou ela, misturando os nomes. A espontaneidade da menina logo conquistou os internautas, que se divertiram com a revelação inusitada e a forma como ela lidou com a novidade.



O vídeo rapidamente viralizou e muitos seguidores também se surpreenderam ao descobrir que Leonardo é um nome artístico. "Eu tô passada igual, porque nem sabia", revelou uma fã. Outros admiradores elogiaram o bom humor da pequena. "Seu avô é um carnaval mesmo", brincou um seguidor. "Morri com a Maria Alice, cria do vovô Leo", completou outro.