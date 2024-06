Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abriram o jogo sobre como manter a chama acessa no casamento - Reprodução

Publicado 26/06/2024 09:48

Giovanna Ewbank, de 37 anos, surpreendeu os fãs ao revelar detalhes íntimos sobre seu marido, Bruno Gagliasso, de 42 anos, durante o programa "Surubaum". Na brincadeira do "eu nunca", a atriz contou que Bruno já experimentou a prática do fio terra, mas não foi com ela. "O Bruno já, amor... Não foi comigo", afirmou, causando burburinho entre os espectadores.

A revelação aconteceu no episódio desta terça-feira (25), onde Giovanna abordou o tema de maneira direta e sincera. Ela garantiu que não é adepta ao sexo anal, diferentemente do marido, que já teve essa experiência com outra mulher. "Eu nunca fiz, mas ele sim, com outra pessoa", explicou a apresentadora, sempre muito aberta sobre sua vida pessoal.

Durante o mesmo jogo, Giovanna e Bruno também compartilharam que nunca tiveram experiências homoafetivas. Ambos admitiram que não ficaram com pessoas do mesmo sexo até o momento. Vale lembrar que a loira se identifica como demissexual, uma pessoa que precisa de um envolvimento emocional para ter relações sexuais.