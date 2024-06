Ex-marido 'detona' Ana Hickmann e Edu Guedes após vídeo: 'Livramento' - Foto: Reprodução

Publicado 26/06/2024 11:07

Ana Hickmann compartilhou um momento apaixonado com seu namorado, Edu Guedes, em um vídeo postado nas redes sociais. A apresentadora mostrou sua felicidade ao lado do amado, mas a reação de seu ex-marido, Alexandre Correa, não demorou a surgir. O empresário foi às redes sociais expressar seu descontentamento, afirmando estar feliz sozinho e não sentir falta de Ana.



Nos stories do Instagram, Alexandre Correa fez uma reflexão sobre sua atual fase de vida. "Eu estou muito feliz sozinho e não sinto a menor falta da outra parte. Foi um livramento que eu tive na vida. Eu fui muito maltratado, fui tratado como lixo, um verme. Mas não tem importância”, desabafou, deixando clara sua mágoa em relação ao passado com a apresentadora.



Ainda disso, ele continuou suas críticas, aparentemente direcionadas à ex-mulher. “Hoje ela lambe e trata muito bem o seu novo companheiro, eu fico muito feliz e torço para que ela continue. Porque se ela não tratar bem esse rapaz, todo mundo sabe que ele tem um histórico bastante extenso, né?", afirmou, aludindo a possíveis complicações em relações anteriores de Edu Guedes.



Pouco antes das declarações, Ana Hickmann havia publicado um vídeo romântico ao lado do namorado. "Quando uma música diz tudo sobre a gente… Te amo!", escreveu a apresentadora na legenda, enquanto os dois apareciam juntinhos, trocando carinhos durante passeios e momentos íntimos. A resposta do ex, porém, deu a entender que, para ele, o fim do relacionamento não foi totalmente superado.