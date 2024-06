Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 26/06/2024 16:31

Nesta terça-feira (25), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal no Brasil. Assim, Whindersson Nunes e outros famosos fizeram questão de comemorar nas redes sociais, muitas vezes divertindo os internautas com seus pronunciamentos.



O humorista, por sua vez, fez uma brincadeira com os haters: “Só quero dizer a quem me chamou de maconheiro que pode continuar chamando (risos) mil felicidades aí”, disparou o ex-namorado de Luísa Sonza, divertindo os fãs.



Duda Beat também não ficou atrás, a famosa postou um vídeo cantando sua música que cita: "Quero ficar chapadinha na praia". A atriz Elisa Lucinda compartilhou o feito chamando-o de “grande dia” e também destacou que a decisão é especialmente importante para a juventude negra, que seriam as maiores vítimas da criminalização.



Vale destacar que a mudança do STF significa que deixa de ser crime adquirir, guardar, transportar ou portar maconha para consumo próprio. Porém, não significa que a erva foi legalizada no país.

Só quero dizer a quem me chamou de maconheiro que pode continuar chamando kkkkkk mil felicidades ai — Whindersson (@whindersson) June 25, 2024

Passando pra dizer que ponte mandar a ponta tudo pra mim q eu mando triturar e faze cadeira e mesa, bota fé o nao pic.twitter.com/hPoTCcWgzs — Whindersson (@whindersson) June 25, 2024