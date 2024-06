Denise Del Vecchio denuncia golpe na internet envolvendo seu nome - Foto: Reprodução

Publicado 26/06/2024 16:09

Denise Del Vecchio, de 70 anos, usou seu perfil nas redes sociais, nesta terça-feira (25), para denunciar uma situação delicada: ela está sendo vítima de um golpe na internet. A artista revelou que uma mulher está se passando por ela nas redes sociais, pedindo dinheiro em seu nome. Por fim, a famosa fez um alerta aos seguidores, mostrando indignação com a situação.



Em sua conta no Instagram, a atriz publicou um vídeo desabafando: "Então, indo dormir e descubro que tem uma moça que põe uma foto no Instagram pedindo dinheiro... Tenho até que rir... Para comprar absorvente, coisa que não uso já faz bastante tempo (risos). Então, por favor, me desculpem e ignorem. Não tenho nada a ver com isso", escreveu a famosa, tentando levar a situação com bom humor.



Nos comentários, os internautas lamentaram o episódio e expressaram seu apoio a Denise. "Estão fazendo isso com muitas pessoas públicas. É preciso ter muita atenção para não cair. Vale pesquisar se aquele perfil é oficial. Dica: o Google também traz rapidamente o perfil verdadeiro da pessoa", aconselhou o jornalista Fábio Ramalho.

Outros seguidores também deixaram mensagens de solidariedade e conselhos para evitar golpes. "Maravilhosa atriz. Mas gente! Não é possível! As pessoas perderam o limite", lamentou uma fã. "Vi o print. E parece golpe! Tem gente que usa da boa vontade dos outros pra conseguir dinheiro. Se for verdade essa pessoa pode pedir nos postos de saúde!", alertou outro.