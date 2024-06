Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de 'A Fazenda 14' - Reprodução: Instagram / PlayPlus

Publicado 26/06/2024 15:31 | Atualizado 26/06/2024 15:34

Jenny Miranda se envolveu em mais uma polêmica com a filha Bia Miranda. Isso porque a ex-Fazenda afirmou que a influenciadora traiu o DJ Buarque com seu ex-namorado, Gabriel Rosa, quando ainda estava grávida do primeiro filho.



“Eu só fico com pena do Gabriel, porque ele é chifrudo”, afirmou o apresentador do podcast Chupim, em conversa com a famosa. “Mas se for assim o Buarque também é [corno]”, ponderou Jenny. “Essa bomba tu jogou, eu não sei”, rebateu o comunicador. "Não teve o que saiu, quando ela estava grávida, que ela estava saindo com Gabriel? Então", pontuou.



Ao ser questionada se o escândalo em questão realmente aconteceu, a influencer deixou claro que não pode afirmar. “Eu não sei, só vejo o que tá na mídia”, disse ela, lembrando que não mantém qualquer contato com a filha.



Nas redes sociais, a fala repercutiu. “Tá vendo por que a Bia não fala com a mãe”, apontou um fã com suposta ironia. “Quem tem uma mãe dessa não precisa de inimigo”, lamentou outra. “Depois aparece nos stores chorando e dizendo que a filha não gosta dela… Por que será né?”, questionou uma terceira.