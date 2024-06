Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 26/06/2024 14:52

Jojo Todynho, que está em Paris para a semana de moda de alta-costura, provou que perrengues acontecem em qualquer lugar do mundo. Na manhã desta quarta-feira (26), a campeã de 'A Fazenda 12' revelou que quase foi vítima de um assalto enquanto passeava com uma amiga.



Em seus stories no Instagram, Jojo detalhou o ocorrido e explicou que quase reagiu à tentativa de furto. "Gente, Renata segurou a bolsa e eu quase peguei os pickpockets", inciou a famosa, mencionando nome dado a quem furta algo sem deixar que a vítima perceba. "Já ia dar…", relatou a famosa, imitando um soco no ar.

A amiga de Jojo contou que os assaltantes ficaram com medo e foram embora. "Dei logo uma 'olhada Brasil', Renata segurou a bolsa e já estava pronta, quase [bati]. Qual foi? Que aventura. São caras de pau", disse a artista. "Agora que eu estou fazendo esteira, eu ia correr até o fim", declarou ela, ainda se divertindo com a situação.



Mais tarde, durante uma live, a funkeira revelou que não deixaria barato se tivesse sido vítima do assalto. "Quando eu olhei, eu me transformei. Me veio um Hulk interior. Imagina se eu aparecesse na delegacia. 'Jojo é presa em Paris após dar coça nos pickpockets. Parcelei o Rolex em 32 vezes para perder para eles?'", brincou.