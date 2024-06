Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha - Reprodução

Publicado 26/06/2024 18:59

Raquel Pacheco, a famosa Bruna Surfistinha, foi indiciada por maus-tratos a animais pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação teve início em dezembro do ano passado, após denúncias de abandono de uma cachorra e três gatas. Nesta terça-feira (25), o inquérito foi concluído pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) e encaminhado à Justiça para decisão sobre uma possível condenação.



O processo começou quando a síndica do prédio onde Bruna era inquilina registrou um boletim de ocorrência. A ex-garota de programa foi acusada de aparecer esporadicamente para cuidar dos bichos, chegando a deixá-los sem assistência por até uma semana. O comportamento resultou na abertura do inquérito pela 2ª Delegacia da Divisão de Investigações de Infrações contra o Meio Ambiente.



Conforme relatado no registro policial, Bruna fechou o contrato de aluguel do imóvel seis meses antes do incidente, mas saiu apenas 20 dias depois devido ao corte de energia por falta de pagamento. Durante esse curto período, a administração do prédio tentou diversas vezes contatá-la sem sucesso, enquanto o cheiro de urina e fezes dos animais incomodava os vizinhos. A polícia foi acionada e resgatou os animais, solicitando a perícia no local.



O caso ganhou ainda mais notoriedade com a intervenção da ativista Luisa Mell e de duas ONGs paulistas que acompanharam o resgate dos animais. Com a conclusão do inquérito, Bruna Surfistinha pode enfrentar uma pena de três meses a um ano de detenção, além de multa, caso seja condenada. "A situação é lamentável e mostra a necessidade de maior conscientização sobre os cuidados com os animais", declarou a ativista.