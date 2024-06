Val Marchiori - Reprodução/Instagram

Val MarchioriReprodução/Instagram

Publicado 26/06/2024 19:37 | Atualizado 26/06/2024 21:13

Val Marchiori, envolvida em diversas polêmicas, supostamente teve seu luxuoso apartamento anunciado em um site de leilões devido a uma dívida astronômica. O imóvel, situado no Condomínio do Edifício L'essence Jardins, no bairro Jardins, em São Paulo, teria sido penhorado. O motivo? Tudo indica que a famosa deve mais de R$ 1,5 milhão em IPTU.



Embora o leilão do apartamento tenha outras causas, o anúncio revela detalhes do imóvel: localizado no sexto andar, onde a socialite reside, o apartamento possui 734 m² de área total. Além do valor do imóvel, quem se interessar precisa assumir a dívida ativa de R$ 1.453.556,62, mais R$ 64.409,10 referentes ao IPTU de 2024.



Segundo os documentos obtidos pelo colunista Gabriel Perline, da Contigo, o processo que teria levado à penhora do apartamento inclui outras dívidas de Val, totalizando menos de R$ 300 mil. Recentemente, Val negociou e quitou a primeira parcela dessa pendência, levando o juiz a suspender o leilão. No entanto, o magistrado alertou que qualquer atraso nas demais prestações resultará na retomada imediata da comercialização do imóvel via leilão.



O anúncio do leilão já recebeu mais de 1.900 visitas, embora as propostas ainda não tenham sido iniciadas devido ao embargo judicial. Três pessoas estão inscritas para disputar o imóvel, avaliado em R$ 56,6 milhões, com lance inicial sugerido de R$ 34 milhões. O apartamento, conhecido do público pelas aparições de Val em entrevistas e no reality show "Mulheres Ricas", continua a ser um dos principais cenários da vida da socialite.

O jornalista entrou em contato com a loira, que negou o caso. "Não há qualquer leilão. Houve uma tentativa sem qualquer fundamento por parte de uma empresa em que o pai dos meus filhos era responsável e já está resolvido. A própria juíza considerou o valor irrisório. Sobre o IPTU, foi feito adesão ao PPI, pois por se tratar de empresa familiar e troca de contabilidade houve uma demora, que também já foi solucionado. Mais informações podem ser obtidas junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo", garantiu.