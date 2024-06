Gilberto Gil nos bastidores do Carnaval de Recife - Felipe Souto Maior/AgNews

Publicado 26/06/2024 21:10

Gilberto Gil, que celebra seu aniversário de 82 anos nesta quarta-feira (26), abriu o coração sobre uso de maconha e outras substâncias. O icônico cantor admitiu que, apesar de ainda usar a droga diariamente, reduziu a frequência devido aos esforços "físicos e mentais" que a cannabis exige. O famoso começou a usar o entorpecente na juventude e manteve o hábito ao longo da vida.

Em uma entrevista recente à revista Breeza, especializada em Cannabis, Gilberto Gil explicou que seu interesse pelas drogas surgiu do desejo de descobrir coisas novas junto às pessoas com as quais se identificava. "Dentre os hábitos da minha geração, um deles era as experiências com expansores de estados de consciência, então eu acho que estava de acordo, compatível com um momento da vida, a minha idade, o meu impulso daquele momento", refletiu.



Além da cannabis, o pai de Preta Gil revelou ter experimentado diversas substâncias ao longo da vida. "Durante muitos anos experimentei a cannabis, o peiote, o ácido lisérgico, a ayahuasca, experimentei vários transformadores, expansores de consciência; porque, afinal de contas, estavam na pauta. Eram coisas pautadas pelo meu povo, pela minha geração, pelos meus iguais, pelos meus colegas", ponderou.



Hoje, Gilberto Gil admite que o uso da maconha é menos frequente e que a prática se tornou mais cansativa. "Eu não tenho nenhum impulso, nenhuma vontade de forçar os processos de transformação da realidade através de situações mentais porque não tenho vontade disso, não tenho mais. Não tenho inclusive energia suficiente pra isso", confessou.