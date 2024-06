Patrícia Ramos - Reprodução/Instagram

Patrícia RamosReprodução/Instagram

Publicado 27/06/2024 09:56

Patrícia Ramos compartilhou um relato assustador no último episódio do “Pod Delas”, envolvendo uma experiência em Nova York. A apresentadora revelou que um homem tentou colocar um rastreador em sua roupa enquanto ela fazia compras com amigas.

“Peguei um casaco, veio um homem atrás de mim, disse, ‘casaco é meu’. Eu, ‘I'm sorry’, devolvi pra ele. Passam uns três minutos e ele veio atrás de mim de novo, ‘ah não, o casaco ficou mais bonito em você, combina mais com você, pode ficar’”, contou.



A influenciadora notou que a pessoa a estava seguindo dentro da loja. “Eu tô percebendo que o homem tá me rodeando dentro da loja. Eu andando e ele sempre assim, com o celular apontado para mim”, relatou. Em um momento, ele alegou ter esquecido algo no casaco e pediu para checar, levantando suspeitas da influencer sobre suas intenções.



A famosa então suspeitou que o homem havia colocado um rastreador no casaco. “[Uma amiga] passou por trás dele e viu que ele estava me filmando, tirando fotos minhas e encaminhando para alguém”, revelou. A apresentadora decidiu deixar a peça de roupa com o segurança e, após pagar pelas outras compras, saiu correndo da loja.



O relato gerou preocupação entre os seguidores. Muitos internautas refletiram sobre a gravidade da situação e o risco de tráfico de órgãos. “Ela não pensou em tráfico humano pra vender ela, prostituir ela que é o que mais acontece?”, comentou uma seguidora. Outro internauta desabafou: “Gente, que loucura, do jeito que eu sou tapada ia de arrasta pra cima nessa!”.