Camila Moura revela guarda compartilhada de cachorros com ex-marido Lucas Buda Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 10:37 | Atualizado 27/06/2024 10:37

Na última quarta-feira (26), Camila Moura, de 30 anos, surpreendeu seus seguidores ao revelar sua opinião sobre traição. Durante uma interação com os fãs nas redes sociais, a ex-mulher de Lucas Buda, de 29 anos, foi direta ao falar sobre não perdoar infidelidades.

“Estou errada de não perdoar meu marido por uma traição por mensagem? Não aceito”, questionou uma seguidora para a influencer. “Você está perguntando para moi [mim, em francês]?", iniciou Camila, destacando a ironia. "Manda ele se f***r. Arruma logo outro. Chifre trocado não dói, meu erro foi esse, deveria ter traído”, revelou.



Vale lembrar que Camila e Lucas Buda se separaram enquanto o capoeirista ainda estava participando do BBB 24, após ele ter flertado com outra participante, Pitel. A jovem decidiu deixar a casa onde vivia com o marido e buscou o divórcio litigioso na Justiça. A decisão foi tomada devido ao comportamento dele no reality show, que foi o estopim para o fim do relacionamento.



Após se mudar para um novo apartamento, ela compartilhou detalhes sobre a divisão de bens com o ex-marido. “Não quis nada de lá, e nós fizemos um acordo na divisão de bens sobre quem iria ficar com o que. Ele ficou com o apartamento e com as coisas de lá”, explicou a professora. No entanto, Camila ressaltou que Lucas ainda precisa ressarcir o valor que ela investiu no imóvel durante o tempo em que estiveram juntos.