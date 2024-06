Eliana e Maisa - Foto: SBT/Reprodução

Publicado 27/06/2024 13:00

A notícia da entrada de Eliana na Globo nesta quinta-feira (27), gerou grande empolgação entre os artistas e internautas. Uma das primeiras a demonstrar sua alegria foi Maisa, que compartilhou sua felicidade por voltar a trabalhar com a apresentadora com quem dividiu o palco por anos no SBT.



Recentemente, Maisa anunciou sua estreia na Globo na novela das seis, "Garota do Momento", prevista para o segundo semestre deste ano. Com a confirmação da chegada de Eliana à emissora, a atriz fez questão de dar boas-vindas à colega de trabalho: "Que linda! Estamos juntas mais uma vez. Bem-vinda, Li", declarou.



Nas redes sociais, Eliana também celebrou seu novo passo com um vídeo emocionante, citando um trecho da música-tema de fim de ano da Globo. "Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou…", escreveu na legenda, demonstrando sua animação com o novo desafio profissional.



Vale destacar que, após 15 anos de contrato com o SBT, a famosa se despediu da emissora na última semana. Agora, com sua mudança para a Globo confirmada, as especulações giram em torno não apenas da sua nova jornada, mas também do salário que a apresentadora poderá receber na nova casa.