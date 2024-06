Ex-BBB Matteus deixa de seguir Deniziane após assumir namoro com Isabelle Nogueira - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Matteus deixa de seguir Deniziane após assumir namoro com Isabelle Nogueira Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 15:58

A fisioterapeuta Deniziane, mais conhecida como Anny Ferreira, falou abertamente sobre os rumores de rivalidade entre ela e Isabelle Nogueira, ambos relacionadas ao ex-BBB Matteus. Durante uma entrevista para o podcast Chopim, ela garantiu que nunca existiu qualquer animosidade entre elas e afirmou que se retirou dessa história ao terminar com o gaúcho.

“Eu acho que nós mulheres não somos produtos nem para ter essa comparação de rivalidade”, declarou. A ex-sister enfatizou que ela e a manauara são mulheres empoderadas, cada uma com suas próprias histórias e conquistas. "Essa rivalidade entre eu e Isabelle nunca existiu. Nós nunca brigamos por causa de um homem", afirmou.



A fisioterapeuta também destacou como a sociedade muitas vezes cria rivalidades entre mulheres, algo que ela e Isabelle não pretendem alimentar. “Eu tenho certeza que nem ela vai criar uma rixa comigo por causa de um homem, eu tenho certeza disso, e não vai partir de mim isso”, explicou Anny. Ela deixou claro que, após o término, não guarda ressentimentos e já seguiu em frente.



Anny ainda comentou sobre a naturalidade com que a sociedade cria esses conflitos e como isso deve ser combatido. “É comum da sociedade criar essa rivalidade entre mulheres, porque eles ficaram depois que eu vou ter raiva dos dois, não gente, eu já me retirei dessa história a partir do momento que eu terminei", disse. Ela finalizou a entrevista confirmando que está solteira.