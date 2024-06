Bruna Biancardi - Foto: Reprodução

Bruna Biancardi deixou suas amigas assumirem seu perfil nas redes sociais e responderem perguntas dos internautas. Após confessar que não consegue dar tanta atenção aos fãs como gostaria, a famosa resolveu tirar dúvidas dos seguidores, mas contou com ajuda.

Durante a sessão de perguntas em seus stories do Instagram, uma pessoa insinuou que Bruna teria engravidado "de propósito" de Neymar Jr para ter Mavie, filha do casal. As amigas de Bruna prontamente a defenderam, esclarecendo a situação.



“A Mavie foi planejada por vocês. Inclusive, era um sonho do Davi. Ele pediu uma irmã. Então, se foi planejado, não foi ‘de propósito’”, afirmou uma amiga. “Ela passou por médicos, foi algo que os dois conversaram”, acrescentou a outra. Bruna também se manifestou: “Parei de tomar remédio”.



Em seguida, um internauta quis saber se a influenciadora tem preenchimento labial. As amigas negaram com bom humor. “Estou até querendo que ela coloque um pouquinho para desenhar”, brincou uma amiga. “Ela tem esse beiço maravilhoso mesmo, aceitem”, ironizou a outra.