Val Marchiori ostentando look de mais de R$ 40 mil em viagemFoto: Reprodução

Publicado 27/06/2024 17:38

Val Marchiori está no centro de mais uma polêmica. Além da quase penhora de seu apartamento, a socialite está enfrentando complicações na Justiça devido a um empréstimo bancário não quitado. No entanto, a coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a empresária ainda pediu gratuidade ao juiz, após ser condenada a pagar o débito, e teve o pedido negado.

Tudo começou quando Val obteve um empréstimo no valor de R$ 385.523,62. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o Banco do Brasil S.A decidiu executar um título extrajudicial contra a empresária. O valor seria pago em 57 parcelas, mas deixou de quitar a dívida a partir de junho de 2023.

Com o valor do empréstimo atualizado para R$ 468.629,15, devido aos juros, a instituição financeira ajuizou uma ação para cobrar o montante. O banco também pediu que, caso Val não pague a dívida, seja sujeita à penhora de bens, incluindo seus empreendimentos.

No entanto, para reverter a cobrança, a loira entrou com um recurso. A coluna apurou que ela solicitou gratuidade na Justiça, para assim não pagar as custas processuais dessa ação. Vale destacar que o rendimento mensal para se obter a gratuidade de Justiça é de R$ 7.087,22.

Porém, bem atento, o desembargador indeferiu o pedido da loira em maio, que, no mesmo mês, surgiu com um look de viagem grifado que ultrapassa a casa dos R$ 40 mil. Amigos da coluna consultaram o valor dos acessórios usados pela integrante do reality “Mulheres Ricas”: bolsa Chanel avaliada R$ 27 mil, já a mala, personalizada com suas iniciais, sai pela bagatela de R$ 21 mil.

Vale lembrar que, conforme o novo CPC, caso seja constatada má-fé do beneficiário da Justiça gratuita, o solicitante pode ser condenado ao pagamento de multas que podem chegar a até dez vezes o valor das despesas devidas.