Sylvia Design expõe suposto calote de Val Marchiori e ex-MaridoFoto: Reprodução

Publicado 28/06/2024 08:44 | Atualizado 28/06/2024 08:51

Nesta quinta-feira (27), Sylvia Design fez um desabafo no programa Fofocalizando sobre seu afastamento de Val Marchiori e do ex-marido dela, Thiago. Segundo ela, o motivo foi um investimento feito em um projeto que não deu certo, resultando em prejuízo. "Ficou meio assim [prejudicado] o nosso relacionamento", revelou a empresária, mencionando a perda que ainda não foi ressarcida.



Sylvia explicou que foi convidada a participar como investidora no empreendimento proposto por Val e Thiago. "Eles fizeram um empreendimento e ela convidou a gente pra fazer uma participação com uma grana, né? Investidor. Esse projeto não foi pra frente. Não sei porque", comentou, mostrando frustração com a situação.



A empresária destacou que seu papel era apenas de patrocinadora, sem envolvimento direto na gestão do negócio. "Era só um patrocínio", esclareceu. "Infelizmente ainda não [recebi]. Não vou falar em valores, mas ela ainda não conseguiu quitar. Não foi pra gente, o projeto acabou e acabou o dinheiro pra me pagar também [risos]", ponderou.



Vale destacar que a socialite está envolvida em diversas outras polêmicas financeiras e o suposto calote só aumenta a conta negativa. Nas redes sociais, o assunto repercutiu. “Tão fina dando calote? (risos)”, ironizou uma internauta. “Tô achando que a Val é milionária de Taubaté”, brincou outra. “A Val sobrevive de aparência”, refletiu mais uma.