MC Daniel banca cupido com Jade Picon e influencer: 'Jathur ou Arde?'Foto: Reprodução

Publicado 28/06/2024 09:07

MC Daniel, de 25 anos, está investindo em seu novo papel de cupido, e sua principal missão é cuidar da vida amorosa da vizinha Jade Picon, de 22 anos. Nessa quinta-feira (27), o funkeiro usou as redes sociais para compartilhar que está torcendo pelo romance entre a ex-BBB e o influenciador de gastronomia Arthur Paek, de 21 anos.



A revelação aconteceu enquanto MC Daniel e o jovem preparavam juntos uma parmigiana na travessa. Paek, que já havia colaborado com Jade em uma receita de poke de salmão, foi pego de surpresa. "Vamos gravar com o cara que estou shippando com a Jade para ele virar namorado dela e cozinhar para a galera, fazer várias comidas, vários rangos e vários doces", declarou, deixando o jovem cozinheiro visivelmente sem jeito.



Arthur Paek, que acumula 4,3 milhões de seguidores no Instagram, ganhou notoriedade ao compartilhar vídeos de suas receitas de maneira satisfatória e sincronizada com movimentos rítmicos. Ele também participou da estreia da 11ª temporada do MasterChef Brasil, consolidando ainda mais sua presença no mundo digital.



No vasto portfólio do influenciador no Instagram, encontram-se colaborações com diversas celebridades, como Rodrigo Hilbert, Chay Suede, Alex Atala, Duda Reis, Rafa Kalimann e João Guilherme. Com a torcida declarada de MC Daniel, os fãs agora estão de olho para ver se o romance entre Jade e Arthur vai realmente decolar.