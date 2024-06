João Guilherme e Bruna Marquezine prestigiam desfile da marca de Sasha Meneghel - Van Campos/Agnews

Publicado 28/06/2024 09:59

O suposto romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme segue dando o que falar nas redes sociais. Enquanto os pombinhos não se assumem, são alvos de especulações na web e, por vezes, de ataques dos internautas. Inclusive, a atriz precisou se pronunciar sobre o assunto e ressaltar que não cometeu nenhum crime.



Após perguntas frequentes sobre o seu namoro com o ator e, consequentemente, ataques, a artista respondeu um fã sobre o assunto no X: "Eu não preciso que me defendam de nada. Não cometi cr*me algum. Não exijo nada de vocês”, iniciou a famosa, deixando claro que não precisava de ajuda.



Em seguida, a intérprete de Jenny Kord em “Besouro Azul” deu a entender que os fãs estavam piorando a situação. “Defendem porque querem e porque ainda não entendem que o melhor que podem fazer é ignorar. Nada disso é relevante a longo prazo, muito menos arranha minha imagem", disparou.



Nas redes sociais, apesar da intenção da atriz, o assunto repercutiu. “Queria muito era ter esse autocontrole dela, minha vida seria muito mais fácil”, refletiu uma seguidora. “Ela merecia coisa melhor, linda e muito inteligente pra namorar esse coisinha”, opinou outra. “Acho é pouco. Os fãs pensam que podem mandar na vida dos artistas”, apontou mais um.

Só lembrei agora desse esporro que eu tomei, pq falei que ela não aprende sobre sair em sites de fofocas só por causa de homem, e que a gente fãs ficavam defendendo ela que nem besta KKKK

E foi justo sobre o JG o meu Tweet.

Ela dizendo que isso não arranha a imagem dela pic.twitter.com/wfEqF7w4gs — rihanakord (@rihannabrm) June 27, 2024