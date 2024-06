Virgínia Fonseca com a mãe, Margareth Serrão - Reprodução/Instagram



Publicado 28/06/2024 10:52 | Atualizado 28/06/2024 10:55

Virginia Fonseca, influenciadora digital e apresentadora, participou do programa 'Chega Mais', do SBT, ao lado de sua mãe, Margareth Serrão. Durante a conversa com Regina Volpato, Virginia, grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe, relembrou os desafios enfrentados após o nascimento da primogênita, Maria Alice, atualmente com 3 anos.



No bate-papo, Virginia surpreendeu ao revelar que quebrou o resguardo logo após o parto cesárea de Maria Alice. "Sempre dá um probleminha no futuro. Minha mãe falava: 'resguardo não se quebra'", comentou Margareth. Em tom descontraído, Virginia admitiu: "Eu quebrei o resguardo na questão… na questão que você sabe qual é". Regina Volpato entrou na brincadeira, repetindo a frase de Virginia.



Virginia ainda destacou que, felizmente, não sofreu consequências imediatas por ter quebrado o resguardo. "Quebrei o [resguardo] da Maria Alice e não aconteceu nada, graças a Deus", contou. No entanto, sua mãe deixou um alerta: "É, mas no futuro… costuma aparecer depois [as consequências]. Aí você vai falar ‘ah, foi porque quebrei o resguardo'".



Margareth completou o conselho com a sabedoria popular que foi passada de geração em geração. "Minha mãe que falava isso. Então a gente passa o que a gente aprende de mãe para filho. Eu esperei 45 dias", disse. Virginia e Zé Felipe, além de Maria Alice, são pais de Maria Flor, de quase 2 anos, e esperam a chegada de José Leonardo nos próximos meses.