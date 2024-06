Bia Miranda fica surpresa com crescimento repentino de sua barriguinha de grávida - Reprodução/Instagram

Bia Miranda fica surpresa com crescimento repentino de sua barriguinha de grávidaReprodução/Instagram

Publicado 28/06/2024 10:28 | Atualizado 28/06/2024 10:28

Bia Miranda surgiu em uma nova polêmica nas redes sociais, dessa vez ao protagonizar mais um papo de maternidade. A influenciadora revelou que faz o filho dormir com barulho de TV ou de música e luz acesa para que ele se acostume a pegar no sono em ambientes agitados. Porém, mais uma vez, as táticas da mãe de primeira viagem não agradaram na web.



Segundo a filha de Jenny Miranda, o pequeno está se adaptando a dormir em ambientes diversos, diferente da maioria dos recém-nascidos. “Eu acredito que a gente molda o nosso filho, certo? Se eu fizer o Kaleb dormir só no escuro, só no silêncio, então quando tiver um pouco de barulho ele não vai conseguir dormir”, iniciou em seus stories do Instagram.



Ao fundo da gravação, é possível ouvir o barulho da TV da famosa ligada. “Ou se tiver claridade, ele não vai conseguir dormir. Então eu estou acostumando o Kaleb a dormir quando tiver TV ligada, a dormir com luz acesa, entendeu? Para ele não crescer aquela criança que só dorme no escuro, só dorme no silêncio, qualquer barulhinho ele acorda”, ponderou.



A parceira de DJ Buarque então demonstrou que o filho já está se acostumando com a estratégia. “O Kaleb não [é assim], a TV tá ligada, eu tô conversando com vocês e ele ainda tá lá dormindo, quietinho”, contou. Em seguida, ao mostrar quando o filho acordou, a influencer revelou também ser adepta dos “ruídos brancos” para mantê-lo calmo.



Mais uma vez, o comportamento da famosa com o filho não foi bem quisto nas redes sociais. “Tudo gira em torno dela e não da criança que é quem mais precisa de um sono saudável”, refletiu uma internauta. “Kaleb implorando a Deus pra voltar ao útero em 3,2…”, ironizou outra. “Uma coisa é um barulho comum, outra é um baile funk na orelha do bebê”, ponderou mais uma.