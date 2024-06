'Pastora do Pix' é acusada de dar golpe em marido de Carlinhos Maia - Foto: Reprodução

'Pastora do Pix' é acusada de dar golpe em marido de Carlinhos MaiaFoto: Reprodução

Publicado 28/06/2024 11:34

A famosa "Pastora do Pix", Renallida Lima, surgiu nas redes sociais para fazer uma reflexão sobre encerramento de ciclos, o que chamou a atenção dos seguidores. Os internautas já haviam notado que a mesma deixou de seguir Carlinhos Maia, com quem mantinha uma amizade, mas que vinham se afastando. No entanto, alguém teria exposto o motivo do desgaste.

Segundo a ex-cabeleireira da pastora, Nalva Araújo, o afastamento se deu após a doação de R$ 80 mil feita por Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, para a compra de uma van destinada ao transporte dos músicos e membros da igreja de Renallida. No entanto, ainda de acordo com ela, a compra do veículo nunca teria sido realizada, sugerindo um possível desvio do dinheiro.

A ausência da van também teria gerado um desconforto significativo entre Carlinhos e Renallida. "Carlinhos deve ter ficado chateado com certeza, porque ela vive postando que o Hítalo Santos dá carro, dá templo, dá luxo", comentou a cabeleireira. Assim, a situação teria contribuido para o afastamento do influenciador da religiosa.

Para quem não lembra, Renallida Lima ganhou notoriedade nas redes sociais ao realizar lives no TikTok, onde pedia doações a partir de R$ 7,00, com a famosa frase: "Ninguém é tão pobre, que não possa doar R$ 7,00". A controvérsia atual, no entanto, somada com outras, teria levantado questionamentos nas redes sociais sobre a transparência em suas arrecadações.