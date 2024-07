Luciana Gimenez - Reprodução

Publicado 02/07/2024 19:25 | Atualizado 02/07/2024 19:26

Nesta terça-feira (2), Luciana Gimenez surpreendeu ao abrir detalhes de sua vida sexual e amorosa durante sua participação no podcast Surubaum, com Kaysar Dadour e Carmo Dalla Vecchia. A apresentadora não poupou detalhes e revelou que costuma enviar nudes para seus parceiros. “Eu mando”, confessou Luciana. “Eu não sou uma pessoa que planejo muito. De repente, estou lá, e falo: ‘Ah, tô gostosa, e vai’”.



Durante a conversa, Luciana também relembrou uma gafe inesquecível com uma foto pelada em suas redes sociais. “Uma vez, eu fiz uma coisa errada. Logo no começo do Instagram, a pessoa, claro, que achou que estava mandando (para outra pessoa), postei. Eu, que nunca posei pelada”, brincou a apresentadora. “Achei que estava mandando para um ex e, juro por Deus, quando vi o negócio carregando, eu desliguei o celular”.



“Depois, tinha que esperar ligar. F*deu”, relembrou Luciana, rindo da situação. “Só que eram quatro horas da manhã, porque eu fazia o Superpop e acabava à 1h. Eu falava: ‘Gente, pelo amor de Deus!’, tinha que esperar carregar, e apaguei. Eu não quis ver se alguém tinha visto”. A situação deixou Luciana em pânico, mas aparentemente, ela conseguiu apagar a foto a tempo.



No entanto, Luciana contou que, algum tempo depois, foi abordada sobre o incidente em uma festa. “Passou isso, tudo certo. Não sei onde estava, estava numa festa, chegou um cara pra mim e falou: ‘Eu vi, tá? Você já postou foto nua’, e eu não tinha me tocado. Falei: ‘Imagina, nunca postei’. Ele: ‘Mas eu lembro, era 3h, lembra que você apagou rapidinho?’. Tive aquele tempo para o cérebro registrar, e eu: ‘Mas deu tempo de tirar print?’”. Luciana compartilhou o episódio com humor, mostrando que, apesar da gafe, conseguiu superar o susto.