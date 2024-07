Fiuk e Deolane - Foto: Reprodução

Fiuk e DeolaneFoto: Reprodução

Publicado 02/07/2024 15:05 | Atualizado 02/07/2024 15:27

Nesta terça-feira (2), Deolane Bezerra, de 38 anos, fez um novo pronunciamento em suas redes sociais. Em meio às recentes polêmicas com Fiuk, de 33 anos, a influenciadora decidiu esclarecer sua posição. "Por que quando um homem não quer ficar com uma mulher ele é o top, ele seleciona, ele não é emocionado. E quando uma mulher não quer ficar com um homem, ela está se achando, ela está se sentindo, ela está iludindo?", refletiu a advogada.



A ex-Fazenda destacou que, ao contrário dos comentários ofensivos recebidos, a diferença de idade entre ela e Fiuk não é significativa. "A diferença [entre nós] é que eu não sou mimada", afirmou. Ela também enfatizou que sempre elogiou o cantor: "Em todos os lugares que eu fui, eu falei bem do Fiuk. Falei que era um gato, um lindo, um fofo, um educado. E ele era. Até ele se frustrar e não conseguir [lidar]".



"Você tentou me agarrar lá no rancho amigo. Eu dormindo. E eu fui dormir na rede, até 10 horas da manhã. Eu sempre ficava na Casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando. Chato, iludido", acusou. Vale lembrar que tal atitude, supostamente praticada pelo filho de Fábio Jr., pode se caracterizar o crime de importunação sexual segundo o Código Penal Brasileiro, com pena de um a cinco anos de prisão.

Segundo Deolane, todas as conversas entre os dois sempre foram muito claras e transparentes. "Que aquilo era conteúdo, uma brincadeira, e quando eu vi que estava passando dos limites eu quis parar", explicou. Deolane ainda pediu desculpas a Fiuk: "Me perdoa se eu te magoei, se eu feri seu ego", declarou ela com suposta ironia, mas deixando claro que nunca teve a intenção de iludi-lo.



A influenciadora concluiu o pronunciamento dizendo que decidiu falar para encerrar o assunto de uma vez por todas. "Porque eu não vou perder mais meu tempo com isso", destacou. Ela também chamou Fiuk de "babaca" e "filho do papai rico", além de pedir para ele parar de se fazer de vítima. "Você tem 33 anos, você não tem 18 não. [...] Para de esperar cair do céu", finalizou, afirmando que não é a vilã da história.