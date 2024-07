Órgão teria solicitado investigação da Polícia Civil e alertou para riscos de ações semelhantes - Foto: Reprodução

Publicado 02/07/2024 11:45 | Atualizado 02/07/2024 11:48

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) expressou forte repúdio a um vídeo onde o filho de 7 anos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparece dirigindo um carro, com o irmão mais novo ao lado. O presidente do órgão, Delegado Waldir, destacou que já encaminhou à Polícia Civil um pedido para investigar a conduta dos pais.

“O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Delegado Waldir, manifesta repúdio às imagens divulgadas nas redes sociais em que os filhos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparecem conduzindo veículo automotor no interior de uma propriedade particular, onde os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização”, iniciou o comunicado.

Em seguida, acrescentou: “Contudo, o Delegado Waldir repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares. Ele afirmou que encaminhou à Polícia Civil pedido para apurar a conduta dos pais”, concluiu.



Para quem não acompanhou, a influenciadora Andressa, em seus stories do Instagram, exibiu seu primogênito, Gabriel, ao volante, com o irmão mais novo, Samuel, de quatro anos, no banco do passageiro. Na gravação, o menino faz algumas curvas enquanto a esposa de Gusttavo Lima filma do banco traseiro. A área é aparentemente segura, sem presença de pedestres. Ainda assim, o vídeo se tornou viral e gerou polêmica nas redes sociais.

Na legenda, a famosa brincou sobre a idade do filho: “7 ou 18?”. Já nos comentários, o assunto não foi levado na brincadeira: “Adoro a Andressa, mas achei totalmente irresponsável a atitude e pior ela ainda postar”, disparou uma seguidora. Outro alertou: “Não acredito que estão normalizando isso, até a hora que acontecer algum acidente”.