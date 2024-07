Deolane e Fiuk - Foto: Reprodução

Deolane e Fiuk Foto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 20:20

Fiuk se abriu com os seguidores após Deolane Bezerra deixar de segui-lo no Instagram, nesta segunda-feira (1). O filho de Fábio Jr. e a advogada, que trocavam mensagens carinhosas e eram alvos de rumores de affair, tiveram a relação estremecida após a ex-Fazenda negar veementemente qualquer romance durante uma entrevista.



Fiuk usou os Stories para falar sobre o suposto desentendimento. "Tava tudo certo, tá ligado? A gente fez uma viagem para o rancho, foi legal para caramba, mas a gente acabou se desentendendo lá e tudo certo", disse ele, referindo-se à viagem à fazenda de Carlinhos Maia em maio. O cantor parecia surpreso com a situação.



O ex-BBB 21 destacou que sempre manteve discrição sobre sua relação com Deolane. "Nunca expus nada dela, nunca falei um 'A' dela, sempre guardei as coisas porque isso é normal para mim. Eu nunca esperei que aconteceria um negócio desse", continuou. A 'treta' começou após Deolane afirmar no Fofocalizando que nunca houve romance entre os dois.



Fiuk ficou chateado com as declarações de Deolane e comentou: "Eu vi o negócio do programa, ela lá falando umas besteiras de mim, não gostei e ainda fui legal, postei um Story aqui bem de boa". Ele sugeriu que Deolane negava o affair para fazer "pose de menina má". A advogada, por sua vez, respondeu postando prints das conversas entre eles. "Ela já estava postando a mensagem. Eu não sabia", explicou Fiuk.



Finalizando seu desabafo, o cantor lamentou o fim abrupto da amizade. "Ela não me atendeu, não me retornou, parou de me seguir... Virou essa loucura a troco de quê, mano? Eu continuo até agora sem entender nada", disse. "Não tenho ranço, não tenho raiva, só tenho a agradecer. Uma pena isso tudo ter acontecido. Continuo aqui, com meu carinho, minha admiração. Tudo que a gente viveu foi 'do caramba'".