Mãe de Luana Piovani rebate ataques após defender filha de NeymarFoto: reprodução

Publicado 01/07/2024 18:26

Luana Piovani, sempre polêmica, não se conteve ao presenciar o tratamento inadequado com sua mãe, Francis Piovani, no aeroporto de Paris. "Vocês sabem que eu sou 'confuseira', mas só arrumo confusão quando precisa de verdade", declarou a atriz. Ela contou que sua mãe, que tem problemas na coluna, estava de cadeira de rodas, mas a assistência foi insuficiente para outra mulher.



"A minha mãe tem problemas na coluna, então no aeroporto ela recebe assistência e fica de cadeira de rodas. Na volta de Paris pra cá foi o que aconteceu. Você vai pra uma salinha com outras pessoas que estão esperando a cadeira de rodas e a pessoa que vai de 'dirigir', te empurrar pelo aeroporto", explicou a famosa.

"Tinha outra senhora que vinha no mesmo voo e chegou a cadeira de rodas da minha mãe. Quando não chegou a cadeira de rodas dela, imagina, na hora fui falar 'moça, cadê a cadeira de rodas dela?'", disse a apresentadora, que defendeu a mulher. "Foram levando ela a pé até o embarque e eu espumando atrás", continuou. Luana conseguiu que a mulher fosse acomodada, mas registrou sua indignação.

No entanto, as tensões não pararam por aí. Já em Portugal, a atriz enfrentou outro episódio que a irritou profundamente. "Tinha uma mulher com um bebê de 3 meses no colo e um casal na frente sentado com cara de bunda. Eu comecei a olhar com cara de demônio pra todo mundo que estava sentado ali, inclusive o casal", narrou.

A falta de solidariedade dos passageiros fez Piovani perder a paciência novamente. "Fiquei com ódio. É inacreditável esse país em que as pessoas não se levantam pra mulheres grávidas ou com bebê no colo, ou ainda idosos. É o fim dos tempos, o mundo tá acabando. Fico alucinada com isso. Gente de quinta categoria", desabafou a ex-mulher de Pedro Scooby.