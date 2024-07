Ana Maria Braga e Eliana - Foto: Reprodução

Ana Maria Braga e ElianaFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 15:31 | Atualizado 01/07/2024 15:34

No "Mais Você" desta segunda-feira (1), Ana Maria Braga não deixou passar em branco a chegada de Eliana à Globo. Nos instantes finais do programa, a apresentadora comentou sobre a contratação da nova colega de emissora e confirmou que há uma verdadeira disputa nos bastidores pela presença de Eliana nos programas.



Ana Maria revelou que Eliana está sendo muito disputada na Globo. “Tem uma briga agora aqui dentro na Globo para ver para onde ela vai, além do Luciano [Huck]”, disse Ana Maria. Mostrando que está na disputa, a comunicadora não perdeu tempo e fez um convite especial: “Vem aqui para tomar café da manhã”.



Para reforçar o pedido, Louro Mané, parceiro de Ana no programa, disparou: “Tem que vir na Ana Maria!”. Ana Maria concordou, explicando que a participação de Eliana não se trata apenas de uma obrigação profissional. “Como faz? É amiga! Então, não tem jeito. Tem que vir. É questão de amizade“, afirmou Ana. O papagaio falastrão finalizou: “É uma intimação, Eliana! Simples assim”.



Patrícia Poeta, apresentadora do "Encontro", também aproveitou seu programa para dar as boas-vindas a Eliana. “Eu queria dar as boas-vindas para a Eliana. Uma salva de palmas para ela, que está de casa nova. Eu falei com ela no final de semana pelo telefone, mas também queria dar boas-vindas por aqui e desejar toda a sorte do mundo. Você merece!”, declarou a jornalista, celebrando a chegada da colega à emissora.