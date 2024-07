Após polêmica envolvendo filha, Arthur Aguiar e Maíra Cardi trocam farpas na web - Foto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 11:57 | Atualizado 01/07/2024 12:01

Arthur Aguiar e Maíra Cardi teriam se envolvido em uma troca de farpas nas redes sociais nesta segunda-feira (1), após uma polêmica envolvendo sua filha, Sophia, de 5 anos. O tumulto começou quando um vídeo viralizou mostrando a menina chamando o celular do cozinheiro da família de "pobre", o que gerou uma repercussão negativa imediata.



Arthur Aguiar usou seus stories no Instagram para defender a filha. Em contrapartida, Maíra Cardi sugeriu que o comportamento seria influenciado pelo pai. "Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo... mas infelizmente ela nem sempre volta de lá [casa de Arthur] como foi", disse Maíra.



A influenciadora também destacou que o cozinheiro em questão trabalha para Arthur e não para ela e Thiago Nigro. "Como ela se comporta fora de casa sobre a custódia dele, infelizmente não posso barrar!", declarou Maíra em entrevista ao portal LeoDias, deixando claro seu descontentamento com a situação e a educação da filha na casa do ex-marido.



Arthur não ficou calado e respondeu às acusações, afirmando que Sophia volta da casa dele mais calma e educada. "Quando a minha filha vem na minha casa, ela volta para a casa da mãe bem diferente... mais calma, mais educada", revelou o ator. "Para a minha filha, não tem essa diferenciação do quanto é mais caro, do quanto não é. Não existe isso aqui", afirmou Arthur. Em resposta à declaração de Maíra, ele ainda comentou: "Piada essa declaração né? Só pode".