Cantora Gospel chora ao não cantar em evento: ?Pastor falou que ia me processar? - Foto: Reprodução

Cantora Gospel chora ao não cantar em evento: ?Pastor falou que ia me processar?Foto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 09:04 | Atualizado 01/07/2024 11:13

A cantora gospel Maria Marçal surpreendeu a todos ao não se apresentar no evento que comemorava o centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. O público, que contava com sua presença, ficou desapontado, mas não entendeu imediatamente o que aconteceu. O evento, que reuniu milhares de pessoas, tinha a adolescente de 15 anos como uma das atrações mais aguardadas.



Um vídeo, que rapidamente se espalhou nas redes sociais, mostrou o momento em que o pastor teria chamado Maria, que estava no camarim, para subir ao palco. Sob aplausos, ela explicou o motivo de sua ausência: "Oi gente, tudo bem? Me desculpem, eu não vou poder cantar", iniciou ela, aos prantos e visivelmente abalada com a situação.

Em seguida, ela revelou que iria sofrer as consequências por não se apresentar: "O pastor, pastor da igreja, falou que ia me processar e eu estou aqui, com muita dor no meu coração, porque eu não faço isso por ser Maria Marçal, mas eu vim aqui com o meu coração alegre para adorar a Jesus Cristo. Eu nunca vim aqui por dinheiro", disse a cantora, emocionada.



A situação inusitada deixou muitos questionando o que realmente havia acontecido nos bastidores. Informações indicam que Maria Marçal estava agendada para se apresentar às 21 horas, mas a oportunidade de cantar só veio às 23 horas. No período em que devia subir ao palco, vários políticos foram discursar, atrasando significativamente a programação.



Nos comentários, internautas que presenciaram o evento deram sua versão dos fatos. Entre os relatos, muitos disseram que houve desrespeito com a jovem e suposta fuga da programação. "Quando ela quis falar, cortaram o microfone dela ainda", revelou uma seguidora, que reclamou de como teriam tratado a cantora gospel.