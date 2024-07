Taís Araújo presenteia pai com apartamento avaliado em R$ 3 milhões - Foto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 08:21 | Atualizado 01/07/2024 08:36

Este colunista descobriu com exclusividade que Taís Araújo resolveu demonstrar todo seu amor e apreço pelo pai, Ademir Araújo! A famosa comprou um apartamento de presente para o patriarca. Embora a artista ainda não tenha divulgado nada nas redes sociais, a coluna Daniel Nascimento traz detalhes com exclusividade para os leitores.



Para quem não sabe, o pai da esposa de Lázaro Ramos é um economista, casado com a pedagoga Mercedes Gama de Araújo. O senhor de 79 anos aparenta ser bem próximo da filha, que não perde uma oportunidade para se declarar a ele nas redes sociais. Recentemente, Taís compartilhou uma foto rara do pai, prestando uma linda homenagem pelo seu aniversário.



Localizado no bairro Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o apartamento estava à venda por R$ 3.2 milhões, com um condomínio mensal de R$ 1.918,00. O imóvel possui cerca de 138m², com sala espaçosa, varanda gourmet com churrasqueira, cozinha, lavabo, três quartos, sendo uma suíte, banheiro social e área de serviço. Pois é, caros leitores, a atriz, que não é boba, tratou logo de negociar um desconto e pagou pelo imóvel R$ 3 milhões.



O condomínio oferece infraestrutura completa, com mais de 30 itens de lazer, incluindo academia, piscina, playground, salão de festas e jogos, além de segurança integrada. Localizado próximo ao shopping Rio Sul, a oito minutos do metrô e próximo ao comércio, tudo indica que o novo lar agradará em cheio seu Ademir.



