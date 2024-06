Ivete Sangalo - Reprodução de vídeo

Publicado 29/06/2024 15:28

Ivete Sangalo protagonizou um momento hilário durante seu show na última sexta-feira (28), em uma festa de São João em Itabuna, na Bahia. A cantora tentou descobrir o nome de um fã na plateia, mas acabou se enrolando com as possibilidades, fazendo todo mundo cair na risada. Aliás, ela chegou a dedicar uma música ao individuo, divertindo o público.

"E você, como é teu nome? Romário? Samário? João Mário? Você aí, um abraço pra você! João Mário, Somário, Sumário, Sumário de urina... Ah, tenha santa paciência! Jomário? Zé Mário? Cadê sua mãe, que eu vou perguntar à ela? Jomário? Gemário? Jomário? Romário? Ah, meu irmão, você aí de boné, simpático!", brincou Ivete, tentando acertar o nome do fã.



A situação ficou ainda mais divertida quando a cantora continuou insistindo em descobrir o nome correto. "Depois que o público iniciou um coro com o nome do rapaz, ela conseguiu entender e disse: 'Ah, Jamaico? P****, Jamaico! Logo você! Gigi, puxa uma linha de baixo aí pra Jamaico'," relatou Ivete, antes de seguir com a música "Stir It Up" de Bob Marley.



O público caiu na gargalhada com a sequência de tentativas da artista e o bom humor dela ao lidar com a situação. No final das contas, o verdadeiro nome do fã era João Maycon, mas a confusão acabou se tornando um dos momentos mais comentados e compartilhados do show nas redes sociais.



Na web, os fãs elogiaram a cantora por sua simpatia e espontaneidade. "Minha avó chamando o nome dos netos tudo até acertar", brincou um internauta. "E o nome era João Maycon", afirmou outro. "Carisma meus amores… pra poucos, só ela!", destacou uma terceira. "Ela ainda foi insistente (risos) eu diria 'um abraço para você, meu querido'", refletiu mais uma.