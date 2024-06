Gracyanne Barbosa recebe elogio por 'assumir erros' e declara: 'Fui e sou verdade' - Reprodução

Gracyanne Barbosa recebe elogio por 'assumir erros' e declara: 'Fui e sou verdade'Reprodução

Publicado 29/06/2024 11:12 | Atualizado 29/06/2024 12:21

A Gracyanne Barbosa publicou um vídeo em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, que foi comemorado nesta sexta-feira (28). No entanto, a famosa recebeu diversas críticas pelo conteúdo da publicação. Após pressão nas redes sociais, ela resolveu se pronunciar.



Na gravação, publicada em seu perfil do Instagram, a musa fitness exibiu várias notícias de mortes causadas por homofobia. Em seguida, ela afirma: “Vocês não estão sozinhos nessa”. Porém, finaliza o vídeo de um jeito meio fora do tom: rebolando ao som de BELLAKEO.



Nas redes sociais, a cena repercutiu e não agradou a maioria dos internautas. “A equipe de marketing dela aprovou isso?”, questionou uma seguidora. “Anabolizantes prejudicam muito a mente”, ironizou outra. “Infelizmente a mídia transformou o movimento nisso: futilidade, promiscuidade e stand up comedy”, lamentou mais uma.



Após comentários maldosos e críticas a suposta homenagem, a musa fitness apagou o vídeo e o repostou sem a parte da dança. Além disso, ela se pronunciou: “Minha intenção era mostrar que em meio a tantas tristezas, existe a felicidade e principalmente o respeito, mas entendi que não poderia misturar um assunto tão sério e peço desculpas por isso”, declarou.