Lívia Andrade rebate rumores sobre demissão da Rede GloboReprodução / Instagram

Publicado 29/06/2024 13:40

Lívia Andrade se viu no centro das atenções esta semana após revelar detalhes de sua recuperação pós-cirúrgica. No entanto, a maneira como o programa Fofocalizando, do SBT, abordou a questão irritou a apresentadora, que já fez parte do elenco da atração. A apresentadora usou as redes sociais na madrugada deste sábado (29) para desmentir os boatos.



“Eu não fiz cirurgia íntima! Me dediquei por anos com muito carinho, profissionalismo e dedicação a esse programa, que hoje não tem um pingo de consideração, o que esperar, né?”, questionou. Lívia explicou que o procedimento realizado foi uma vídeo-histeroscopia cirúrgica para a retirada de um mioma e pólipos. “É, Sisi [apelido que deu a Silvio Santos], você faz muita falta mesmo. Tudo está perdido”, lamentou.



A apresentadora também criticou a forma como sua situação foi tratada. “Usaram o meu nome, imagem, e um problema de saúde como ‘cirurgia íntima’! Mulheres sofrem diariamente e morrem por falta de informação e cuidados. Vocês deveriam usar isso como um alerta, não tentar alavancar a audiência com mentiras,” desabafou.

Além disso, ela explicou o porque de se preocupar tanto com a própria saúde: “Eu perdi um pai para o câncer, meu avô, vários familiares passam por tratamento hoje! E é por esse motivo que me cuido tanto, vivo fazendo exames e uso minhas redes sociais para incentivar as mulheres e homens para que façam seus exames e marquem consultas com seus médicos!”, afirmou.



Lívia ainda direcionou um recado a uma das apresentadoras do Fofocalizando. “Ô, [Gaby] Cabrini, harmonização é o que você fez na sua cara! O que eu fiz foi uma vídeo-histeroscopia cirúrgica para retirada de um mioma e pólipos. Vocês, como jornalistas, deveriam saber disso. Muitas mulheres sofrem com isso. Isso é um problema de saúde e não um procedimento estético,” criticou.

Por fim, a famosa reafirmou seu compromisso em informar corretamente seus seguidores e não permitir o uso indevido de sua imagem.