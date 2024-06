Juliette rebate seguidoras interessadas em seu namorado: 'Acredita?' - Foto: Reprodução

Juliette rebate seguidoras interessadas em seu namorado: 'Acredita?'Foto: Reprodução

Publicado 29/06/2024 10:25

Na noite desta sexta-feira (28), Juliette Freire levou seus fãs ao delírio ao se apresentar em Diadema, São Paulo. A cantora, que comanda o projeto junino São João da Juliette, foi recebida com grande entusiasmo. Assim que chegou ao local do show, ela foi cercada por dezenas de admiradores que não perderam a oportunidade de tirar uma foto com a ex-BBB.



Durante a apresentação, a cantora mostrou seu carisma ao interagir de forma divertida com a plateia. Em um momento especial, ela chamou seu discreto namorado, Kaíque, que estava no meio da multidão, para subir ao palco. O casal, que assumiu o namoro em dezembro de 2023, encantou o público ao dançar junto.



A história de Juliette e Kaíque começou bem antes do relacionamento se tornar público. No novo programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Surubaum, a campeã do BBB 21 compartilhou detalhes sobre o romance com o atleta.

"Eu fazia crossfit e ele foi campeão em 2019. A gente se seguiu e começou a conversar em 2019. Aí ele namorou, eu namorei, paramos de nos falar, e depois do Big Brother retomamos o contato", relembrou a cantora.



O show em Diadema não só destacou o talento da ex-sister, mas mostrou um lado pessoal que seus fãs adoram acompanhar. No X, antigo Twitter, alguns admiradores da artista divulgaram trechos da apresentação com a presença de Kaíque no palco e elogiaram o casal.