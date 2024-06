Frank Aguiar revela nova harmonização facial: 53 com carinha de 33 - Foto: Reprodução

Publicado 28/06/2024 18:47

O sertanejo Frank Aguiar surpreendeu os fãs ao revelar que fez uma nova harmonização facial. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o cantor declarou estar satisfeito com o resultado, afirmando que agora se sente “com 53 anos e carinha de 33”.



“Antes de entrar na turnê junina de shows, fui até o consultório fazer as manutenções da minha harmonização facial. Agora estou com 53 e carinha de 33”, disse Frank. No vídeo, ele aparece ao lado da médica responsável pelo procedimento, que explicou que foi utilizado bioestimulador de colágeno e pontos de preenchimento facial para rejuvenescer o rosto do cantor.



Os seguidores de Frank não pouparam elogios ao seu “novo rosto”. O vídeo que mostra o passo a passo do procedimento foi muito comentado, com fãs destacando a aparência mais jovem do artista. Esta é a segunda vez que Frank realiza harmonização facial; a primeira foi transmitida no programa “Fofocalizando”, onde ele também cortou o cabelo longo que mantinha há 30 anos.



A transformação do visual de Frank Aguiar, que tem acompanhado sua carreira há décadas, continua a impressionar e atrair a atenção do público. “Acho incrível como ele está sempre se reinventando e cuidando da aparência. Parabéns, Frank!”, comentou uma fã.