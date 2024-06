Mítico se irritou ao ser chamado de fútil por Anitta: 'Não sou' - Foto: Reprodução

Publicado 28/06/2024 16:48

Quando Anitta participou do podcast Podpah, ela revelou um desentendimento com Mítico, um dos apresentadores. A cantora contou que ficou irritada com um comentário feito por ele durante um encontro na Turquia. Agora, Mítico decidiu esclarecer a situação e desabafar sobre o incidente.

“Eu não aguento mais as pessoas me trombando na rua e até minha mãe, sei lá: 'O que você falou pra Anitta?'”, começou Mítico. Ele e o amigo Igão estavam em uma balada na Turquia com Anitta, até que ela foi embora para encontrar seu então namorado, Simone Susinna. “Aí o Mítico falou para ela: 'Até eu iria embora, um cara desse'. Foi isso”, explicou Igão.

Enquanto Igão narrava os acontecimentos, Mítico expressou sua frustração: "Nossa, essa história me irrita". Ele continuou: "Foi isso que eu falei gente, elogiei o boy que ela estava. E nisso várias mulheres me mandam mensagens: 'Você foi idiota, né? O que você falou para a Anitta?'". Mítico explicou que sua raiva surgiu porque ele não conseguiu esclarecer a situação no momento.

Anitta, durante o podcast, relembrou o episódio dizendo que ficou com raiva do comentário de Mítico. "Você me deu parabéns por um assunto que eu não quero falar aqui agora porque não quero bad vibes. Eu falei: 'Parabéns por isso?'. Não sei se você estava bêbado. Eu pensei: não gosto desse cara, ele é tão fútil." Mítico, na ocasião, disse não lembrar do episódio e Igão defendeu o amigo, explicando que ele estava nervoso.

Agora, com o desabafo de Mítico, a história ganha um novo capítulo e um pedido de paz. “Para esclarecer agora que eu estou mais calmo: eu elogiei o boy dela. Para de achar que eu sou um tarado, um m***. Eu não sou, inferno!”, finalizou o apresentador.