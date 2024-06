Sasha Meneghel ousou com look transparente - Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2024 13:14

Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa, abriu seu coração sobre os perrengues que enfrentou ao crescer sob os olhos atentos da mídia. A estilista confessou que a pressão da exposição a levou a desenvolver crises de ansiedade ainda na infância.

"Quando era criança, tinha muita ansiedade mesmo, num nível de sentir dor de barriga às vezes. Deixava de ir a lugares para não ser fotografada, quase surtava para ir ao shopping pensando em qual roupa ia usar, porque sabia que iam falar," lembrou a loira em uma entrevista para a revista Glamour.



As dificuldades foram além das crises de ansiedade: "Vivi uma fase que não tinha tanto acesso à internet, mas o pouco que tive foi o suficiente para desenvolver, na época, distúrbio de imagem e bulimia," disse. "As pessoas têm que ter noção da força da palavra, principalmente sobre uma criança e adolescente, mas a internet segue muito cruel," desabafou.



Questionada sobre a amizade com Bruna Marquezine, Sasha destacou que a ligação entre as duas vai além da experiência comum na mídia. "Não tem a ver com o fato de ela também viver nesse mundo de exposição, mas sim com o nosso coração, valores, humor, que são extremamente parecidos," explicou.



Para a esposa de João Lucas, a amizade com Bruna é uma joia rara. "É claro que é muito gostoso a gente ter alguém que consegue nos entender nesse lado também, só que a relação prevaleceu por esse amor genuíno entre as duas partes. Além dela, boa parte das minhas amizades não é com pessoas públicas. São pessoas que guardo nesse lado mais íntimo," concluiu.