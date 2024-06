Beatriz - Reprodução/Globo

28/06/2024

Beatriz Reis, ou Bia como é chamada pelos fãs, foi a convidada do PodDelas desta quinta-feira (27) e abriu o jogo sobre vários assuntos. A ex-BBB 24 contou que acha graça de quem critica seu jeito ou diz que é fake. Além disso, também fez algumas confissões sobre sua vida amorosa pós-reality.



"Eu só arrumo cupido para os outros, mas para mim não. Isabelle e Matteus vou ser madrinha. Ninguém no BBB fez meu tipo. Não tenho um tipo certo, os que eu fiquei eu tenho que olhar, ter um coração bom, mas eu sou mais fria. Eu posso achar o cara lindo, mas eu falo dentro de mim. Quando é relacionamento fico tímida. Tenho que dar uma balançada", confessou a sister.



Beatriz ainda revelou que nunca namorou e que ainda é virgem. "Os que eu fiquei são baixinhos, ou do meu tamanho, e louro. Para mim, o homem que mexer comigo eu fico querendo ficar e conhecer mais. Nunca namorei, sou virgem. Depois do BBB nunca beijei. Tem um ano que não beijo na boca. Não consigo beijar por beijar. Não que vou beijar e casar. Mas preciso sentir alguma coisa. Não gosto de beijar em público," explicou.



A ex-sister concluiu a entrevista revelando seus sonhos e desejos para o futuro. "Tenho vontade de ser mãe e tenho vontade de viver um amor verdadeiro com um homem. A vida é muito passageira, não vale ter um relacionamento de fachada. Sou virgem não é nada com religião, mas é quando a gente achar que deve ser", afirmou, finalizando o assunto.

A famosa também rebateu as críticas que vem recebendo: "Eu nunca coloquei lente no dente. Mas mesmo que eu quisesse, não teria condição para isso. Eu recebo propostas de lipo, botox, mas não quero. Estou feliz assim. A gente pode ser o camelô que realiza o sonho", revelou. "Por que um camelô mais humilde tem que ser coitado? A gente tem um sonho e não pode correr atrás? Se tem talento, carisma e sonho", ponderou.