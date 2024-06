Wanessa Camargo mostra o novo visual - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/06/2024 14:54 | Atualizado 28/06/2024 14:56

Wanessa Camargo decidiu dar uma repaginada no visual e surpreendeu seus seguidores ao exibir o resultado nas redes sociais. Após sua participação no Big Brother Brasil 24, a cantora já havia passado por uma mudança drástica ao cortar e clarear os fios. Já na última quinta-feira (27), ela resolveu ir além, optando por um tom ainda mais claro.



Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou que estava no salão de beleza para retocar as luzes. Seu cabeleireiro, Bruno Sodré, revelou em um vídeo ao lado da artista que ela escolheu o tom vanilla, que se assemelha à cor de baunilha. "É hora do retoque, e do Gloss, é hora de Wan-nilla," brincou o profissional, fazendo um trocadilho com o nome da cantora.



Nos comentários, os seguidores fizeram questão de ressaltar a beleza da ex-sister e não pouparam elogios: "Tá um escândalo!", disparou um. "Wanessa tá diferente fez harmonização ou mudou o nariz?", perguntou outro. "Amo você morena, mas loira rouba cena!", garantiu mais um. A própria artista também agradeceu: “Arrasando novamente Bruno, amei! Obrigada mais uma vez pelo carinho”.



Recentemente, além de clarear os fios, Wanessa se despediu do cabelo comprido e aderiu a um corte na altura dos ombros. A transformação foi revelada em um vídeo de antes e depois nas redes sociais da cantora. "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês" disse ela na ocasião, marcando o início de uma nova fase após o BBB 24.