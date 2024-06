Kerline muda o visual e fica loira - Reprodução

Kerline muda o visual e fica loiraReprodução

Publicado 28/06/2024 17:09 | Atualizado 28/06/2024 17:12

A nova temporada de “Casamento às Cegas” está causando burburinho nas redes sociais. Entre os espectadores está a ex-BBB Kerline, que decidiu dar uma sugestão inusitada para a próxima edição do programa. A influenciadora sugeriu que o reality tivesse uma versão com subcelebridades, mas levou um "fora".

No instagram, a influencer fez um comentário e torceu para que chegasse até a produção do programa: “Alguém fala pra Netflix fazer um ‘Casamento às cegas’ com subs”, pediu, em referência ao termo subcelebridade que ela supostamente se encaixa.

No entanto, não demorou muito para o próprio perfil do streaming responder com um toque de humor. “Mas Ker… E se você levar um pé na bunda primeiro?”, perguntaram, seguidos por emojis chorando.

Para quem não sabe, Kerline participou do BBB 20, a mesma edição de Juliette. No entanto, a loira não durou muito no confinamento e acabou sendo a primeira eliminada. Assim, até hoje a famosa é conhecida como a influenciadora que saiu no primeiro paredão da casa mais vigiada do Brasil.

Não demorou para a resposta viralizar nas redes sociais. “Acho que a kerline foi a primeira eliminada do bbb que conseguiu fazer do limão uma limonada!”, refletiu uma fã. “Ue, mas aí n seria as cegas ne amiga”, apontou outra. A ex-sister também respondeu: “A primeira a se divorciar”, escreveu, seguido por emojis de riso e choro.