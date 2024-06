Mãe de Davi Brito chora ao pedir votos em pré-campanha como vereadora - Reprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 21:21 | Atualizado 28/06/2024 21:22

Elisangela, mãe do ex-BBB Davi Brito, compartilhou detalhes íntimos sobre a vida do filho em seus stories no Instagram. Durante uma brincadeira com os dois filhotes de cachorro do ex-BBB, a baiana revelou pormenores sobre a viagem de Davi, de 21 anos, a Parintins, no Amazonas. Ela mencionou que ele estaria na festa do boi-bumbá "botando a mão em bunda de mulher", o que repercutiu nas redes sociais.



Na gravação, Elisangela aparece abaixada, conversando com os filhotes enquanto eles brincam no tapete. “O seu pai está lá jogando bola em Parintins, botando mão em bunda de mulher e vocês dois aqui, acabando com o tapete”, disse ela, rindo. “Sua avó chegou aqui para reclamar, viu!? Está ouvindo, seus olhos azuis? […] Seu pai lá só dançando nos palcos. Por que não levou vocês?”, concluiu, em tom descontraído.



O término do relacionamento de Davi Brito com Mani Reggo, que aconteceu há pouco mais de dois meses, parece ter motivado o ex-BBB a seguir em frente. Nesta sexta-feira (28), um print de um comentário que Davi deixou em uma publicação de Tamires Assis, dançarina do Boi Garantido, começou a circular.

“Você é linda. Não pelo seu corpo, mas sim por seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais“, escreveu Davi. Tamires respondeu carinhosamente: “Lindo do meu coração [emoji de coração]”, aumentando os rumores de um novo romance. O baiano está aproveitando a viagem à terra natal da amiga Isabelle Nogueira, e parece estar vivendo um novo capítulo amoroso.