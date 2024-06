Luísa Sonza e Chico Moedas - Foto: Reprodução

Publicado 28/06/2024 20:49

Enquanto Luísa Sonza desfruta de sua nova fase amorosa, a polêmica envolvendo seu ex-namorado, Chico Moedas, continua a reverberar na internet. O influenciador se viu no centro de uma controvérsia após participar de uma campanha publicitária que reacendeu discussões sobre seu antigo relacionamento com a cantora, gerando revolta entre alguns fãs. No entanto, parece que a famosa decidiu dar uma resposta.

Uma internauta compartilhou um vídeo na rede vizinha e o comentário da famosa chamou a atenção de algumas pessoas, que entenderam como uma suposta indireta ao seu ex. “Pov: você descobriu que foi traída e está esperando a pessoa que te traiu parar de chorar”, dizia a legenda da publicação.

Nos comentários, a fala da artista se destacou: “Meu Deus sim (risos)”. Para quem não sabe, o Chico Moedas ganhou fama após o relacionamento com a loira e, principalmente, após a traição. Ele vem fazendo publicidades com storrytelling que seriam referências ao namoro.

Inclusive, essas propagandas renderam críticas à falta de empatia com Luísa Sonza, assim como a frase da cantora. “Como pode né? Ela que foi a traída e é julgada até hoje, o outro virou foi idolatrado”, refletiu uma fã. “Vocês dão muita moral pro Chico moedas, pode ter sido qualquer ex dela”, ponderou outra.