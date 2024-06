Fernanda Paes Leme e marido - Foto: Reprodução

Publicado 28/06/2024 19:26

Fernanda Paes Leme decidiu interagir com seus fãs na última sexta-feira (28), respondendo perguntas no nas redes sociais. Mãe de Pilar, que nasceu em abril, a atriz, de 41 anos, abordou temas variados, incluindo sua libido, sua nova residência em Salvador e seu noivo, Victor Sampaio, de 32 anos.

"A libido já deu um oi?", perguntou um seguidor, ao que Fernanda respondeu de forma divertida: "Oi? Oi? Oi pra quem?", brincou a famosa, dando a entender que não passou nem perto.

A construção de sua casa na Bahia também foi um tópico de interesse entre os fãs. "Estou tão ansiosa para essa casa de Salvador quanto vocês. Estruturalmente ela está pronta, mas com a chegada da neném, precisei pausar o projeto", revelou. A atriz está envolvida em todos os detalhes, desde a estrutura até a decoração.



Sobre seu relacionamento com Victor, Fernanda compartilhou um pouco da história do casal. "Ele tinha uns 23 ou 24 anos quando nos conhecemos, e agora ele está com 32", contou. Eles se encontraram em uma festa organizada por amigos em comum, logo após Fernanda ter terminado um namoro. Anos depois, se reencontraram e começaram a namorar.



Além de detalhes pessoais, Fernanda também adiantou qual será o tema do próximo mesversário de Pilar. Depois de uma festa com tema de "cogumelo", a próxima celebração será inspirada em "galinha", refletindo a coleção de esculturas do animal que a atriz tem em casa. Além disso, Pilar já possui um macacão com o tema.