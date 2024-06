Assumiu? Davi Brito lasca um beijo em musa do Boi Garantido; vídeo - Foto: Reprodução

Publicado 29/06/2024 13:00

Na noite desta sexta-feira (28), Davi Brito foi flagrado aos beijos com Tamires Assis na plateia do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. O momento foi registrado em um vídeo feito por Matteus Amaral, que incentivou o beijo entre o casal. O ex-companheiro do famoso no Big Brother Brasil 24 gravou o "flagra" durante uma live, realizada diretamente da plateia da festa.



Durante a tarde, Davi já havia dado pistas sobre o romance ao compartilhar nos Stories uma foto ao lado de Tamires, musa do Boi Garantido. No vídeo, ele mostrou a modelo circulando pelos bastidores do festival e a elogiou chamando-a de "deusa de Itamaracá". A química entre os dois ficou evidente, despertando a curiosidade dos seguidores.



Tamires, por sua vez, havia postado uma foto de seu look para a grande festa na sexta-feira, e Davi não poupou elogios nos comentários. "Você é linda não pelo seu corpo, mas sim pelo seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais", escreveu ele. A resposta carinhosa da modelo, "Lindo do meu coração", só aumentou a expectativa dos fãs sobre o possível novo casal.



Nascida em Itacoatiara, Manaus, Tamires é dançarina de boi-bumbá do Festival Folclórico de Parintins e ativista social. Além disso, ela é embaixadora do grupo Manaós, uma ONG que presta assistência a comunidades indígenas e ribeirinhos na Amazônia. O envolvimento de Davi com Tamires não só destaca sua vida pessoal, mas também sua conexão com causas sociais importantes.