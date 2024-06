Alane - João Cotta/Globo

Publicado 29/06/2024 16:11 | Atualizado 29/06/2024 16:13

Alane Dias, ex-participante do Big Brother Brasil, foi fotografada na noite de sexta-feira (29) acompanhada do empresário Lucas Silva em um evento no Rio de Janeiro. Os dois chegaram juntos e posaram para os fotógrafos, alimentando rumores sobre um possível relacionamento. Alane e Lucas, que é irmão do cantor Silva, pareciam bastante à vontade na companhia um do outro.



O casal já havia sido visto junto anteriormente, no início de junho, durante o Prêmio da Música Brasileira. Na ocasião, Alane comentou sobre sua vida pessoal: “Estou bem, me permitindo conhecer pessoas”. A declaração deixou os fãs curiosos sobre a natureza da relação entre ela e Lucas, que continuaram sendo vistos em público juntos desde então.



Lucas Silva, além de empresário, é musicista e compositor, e já teve algumas de suas músicas gravadas por ninguém menos que Marisa Monte. Aos 41 anos, ele é pai de uma criança e conhecido por seu talento no mundo da música, o que parece ter aproximado ainda mais o casal, que compartilha interesses similares.



A presença de Alane e Lucas no evento não passou despercebida pelos fãs, que especulam sobre o futuro do suposto novo casal. Com um histórico de encontros públicos e elogios trocados na web, afinal o empresário não poupa elogios nas fotos da bailarina, tudo indica que a ex-BBB está vivendo um novo amor.