Lucas Lima - Reprodução/Globo

Publicado 01/07/2024 10:44

Lucas Lima, cantor e músico, compartilhou uma história inusitada que viveu durante sua viagem internacional. Em suas redes sociais, o famoso contou que flagrou uma mulher falando mal dele e, no dia seguinte, a mesma pessoa se mostrou muito querida ao falar com ele pessoalmente. A revelação pegou muitos fãs de surpresa.

"Tenho uma fofoquinha… Ontem, na saída da festa, eu ouvi uma mulher falando coisas extremamente ofensivas sobre mim. Assim, do nada, tipo muito gratuitamente. Mas, acho que ela não me viu porque eu estava de costas pegando uma bicicleta e ela na escada para pegar o metrô. Aí hoje eu encontrei ela sem querer e ela foi super querida", relatou o músico em seu perfil do Instagram.

O ex-marido de Sandy aproveitou a situação para refletir sobre a diferença de comportamento das pessoas quando estão frente a frente. "Sim, não é uma super fofoca, mas é sempre bom ver a diferença das pessoas na tua frente e, nesse caso, literalmente, pelas costas", completou ele, sugerindo que muitas vezes a atitude das pessoas pode mudar drasticamente dependendo das circunstâncias.

Atualmente, Lucas Lima está curtindo suas férias no exterior. Após passar alguns dias na Dinamarca, ele acaba de chegar na França. Seus relatos de viagem têm sido acompanhados de perto pelos fãs, que agora têm mais uma história curiosa para comentar.