Faculdade explica requisitos para Davi estudar medicina - Reprodução/Instagram

Faculdade explica requisitos para Davi estudar medicinaReprodução/Instagram

Publicado 01/07/2024 09:42 | Atualizado 01/07/2024 10:18

Davi Brito, campeão do BBB 24, virou alvo de críticas após compartilhar um vídeo polêmico nas redes sociais. No vídeo, o baiano aparece recebendo uma massagem, ele estava sobre uma mesa enquanto uma profissional fazia movimentos em seu corpo. O que chamou a atenção dos internautas foi o volume na área íntima do ex-BBB, que ficou evidente sob a toalha, gerando uma onda de comentários negativos.



Alguns usuários das redes sociais sugeriram que a situação é comum entre homens que recebem massagem, devido ao relaxamento corporal. Apesar de ser uma reação involuntária, Davi foi criticado por filmar e compartilhar o momento, expondo a profissional. “Falta de respeito com a moça”, comentou um seguidor, enquanto outro acrescentou: “Atitude horrível essa de filmar e postar. Constrangedor para quem está trabalhando”.



Apesar dos que tentaram defender o campeão do BBB 24, Davi ainda foi criticado por muitos. Diversos usuários consideraram o ato desrespeitoso e inapropriado, especialmente por exibir o rosto da massagista. “Assédio”, escreveu um seguidor. “Deveriam ter respeitado ao menos a profissional que está a trabalhar, e não mostrar o rosto da mesma. Esse não cansa de ser ridículo”, criticou outro.



Mesmo em meio às críticas, Davi Brito não se pronunciou sobre o incidente. Em paralelo, ele tem compartilhado momentos de romance com sua suposta nova paixão, a musa do Boi Garantido, a quem chamou de "deusa". Resta saber se o ex-BBB vai se posicionar sobre a polêmica ou deixar que o tempo acalme os ânimos nas redes sociais.