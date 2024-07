Arthur Aguiar surge em foto com a filha em meio a polêmica - Foto: Reprodução

Arthur Aguiar surge em foto com a filha em meio a polêmicaFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 10:08 | Atualizado 01/07/2024 10:10

Arthur Aguiar usou as redes sociais nesta segunda-feira (1), para abordar uma polêmica envolvendo sua filha Sophia, de 5 anos. Recentemente, um vídeo viralizou mostrando a menina, fruto do relacionamento de Arthur com Maíra Cardi, chamando o celular do cozinheiro da família de “pobre”. A repercussão negativa foi imediata e intensa nas redes sociais.



Diante do episódio, o campeão do BBB 22 pediu desculpas em nome da filha e lamentou que a criança tenha sido alvo de ataques online. "Está rolando um vídeo da Sophia, do qual ela tem uma fala muito ruim relacionada ao Martins, que trabalha aqui em casa. Primeiro, pedir desculpas para quem se sentiu ofendido. É até chover no molhado falar que não concordo com esse tipo de atitude", iniciou.



Arthur reforçou que, segundo ele, a menina estava reproduzindo algo que ouviu de outra pessoa. "Crucificar a menina e falar um monte de besteira é passar muito do ponto. Está errado, tem que consertar, peço desculpas para quem se sentiu ofendido, mas ela é uma criança", destacou.



O cantor também pediu uma reflexão sobre a situação, enfatizando a necessidade de corrigir e educar, ao invés de atacar. "Ela só falou isso porque ouviu alguém falando, reproduziu algo que alguém falou. Ela não iria tirar isso da cabeça dela. Não tem necessidade desse hate inteiro, parece que ela cometeu um crime. Ela é uma criança, errou e já foi conversado sobre isso", finalizou.