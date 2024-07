Luciano Huck realiza sonho de fã que tatuou o rosto do apresentador - Foto: Reprodução

Luciano Huck realiza sonho de fã que tatuou o rosto do apresentadorFoto: Reprodução

Publicado 01/07/2024 13:10

Luciano Huck dividiu com seus seguidores um momento especial ao conhecer Dona Vera, uma grande fã, nos bastidores do 'Domingão'. No vídeo publicado pelo apresentador nas redes sociais, ele mostra o encontro emocionante com a mulher, que o surpreendeu ao revelar uma tatuagem com o rosto do famoso em sua coxa.



Dona Vera explicou no vídeo o quanto admira Luciano Huck e revelou que seu grande sonho era conhecê-lo pessoalmente. Tocada pela história, o marido de Angélica fez questão de convidar a fã para os estúdios Globo durante o intervalo das gravações, proporcionando um abraço caloroso.



Nos bastidores, além de conhecer Luciano, Dona Vera também encontrou Lívia Andrade e Déa Lúcia, que ficaram igualmente surpresas com a homenagem. "Minha nossa senhora! Temos lulu na coxa!", exclamou Lívia. "Luciano? Você tá maluca!", reagiu Dona Déa ao ver a tatuagem do apresentador.



Para retribuir tanto carinho, Luciano Huck decidiu realizar outro sonho de Dona Vera: reencontrar sua filha, Michele da Silva, em Portugal, após cinco anos sem vê-la. No vídeo, o apresentador compartilhou um pouco do encontro emocionante: "Não é todo dia que a gente recebe uma homenagem dessa! E tenho que retribuir esse carinho, né?! Bora realizar seu sonho, Dona Vera! Partiu Portugal ver a filha, matar a saudade e dar um abraço apertado".